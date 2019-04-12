台灣「福衛七號」是下一趟！獵鷹火箭首次商轉成功　高清畫面曝光

▲美國太空探索科技公司SpaceX研製的獵鷹重型火箭（SpaceX Falcon Heavy），於12日成功搭載Arabsat 6A升空。（圖／翻攝自SpaceX）

生活中心／綜合報導

美國太空探索科技公司SpaceX研發的獵鷹重型火箭於12日正式完成第一次商轉任務，成功帶著阿拉伯衛星升空，更是第一次順利回收中央火箭和2個火箭推進器，而下一趟任務就是乘載台灣的福衛七號衛星升空。

綜合外媒報導，獵鷹重型火箭（SpaceX Falcon Heavy）為全球現役運載能力最強的火箭，2018年12月，獵鷹重型火箭在試飛時搭載特斯拉紅色跑車，不過當時只成功回收推進器，中央火箭則是因燃料不足而墜毀海面。

請繼續往下閱讀...

▲沙烏地阿拉伯的大型通信衛星阿拉布薩（音譯，Arabsat 6A）成功升空。（圖／翻攝自SpaceX）

這次的發射相當順利，獵鷹重型火箭於12日清晨執行第一趟商轉任務，發射沙烏地阿拉伯的大型通信衛星阿拉布薩（音譯，Arabsat 6A），不僅成功回收2個火箭推進器，中央火箭也成功降落。Arabsat 6A將提供中東、非洲和歐洲的衛星電視、網路和電話通訊服務。

根據《自由時報》報導，獵鷹重型火箭的下趟任務就是台灣福衛七號衛星發射，而福七衛星13日將從國家太空中心運至桃園機場旁的華儲公司，預定15日從桃園機場起飛。

