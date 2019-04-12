日媒重新確認「九二共識」是否存在　李登輝坦承：本來就沒有！

▲前總統李登輝。（圖／記者季相儒攝，資料照）

國際中心／綜合報導

日本《產經新聞》持續連載「李登輝祕錄」，12日刊出「併吞台灣的毒藥『沒有什麼九二共識』」，內容訪問前總統李登輝到底有沒有「九二共識」？李登輝強烈否認，「本來就沒有什麼『九二共識』！」

內容指出，中國方面不斷壓迫總統蔡英文接受九二共識，但是蔡英文政權否認九二共識的存在，中國國務院更批評蔡英文是「分裂主義」。然而九二共識到底有或沒有？應該要向時任的總統李登輝確認。

不過李登輝則強烈否認，「本來就沒有什麼『九二共識』！」他回憶，當時海基會董事長辜振甫曾在會談途中打電話給他，指海協會會長汪道涵要求承認「一個中國」該如何回應，但李登輝卻指示「沒有必要同意」，因此不論1992年還是1993年，雙方都沒有達成協議。

然而，2000年總統大選時，李登輝支持的候選人連戰落敗，國民黨首次失去政權，陸委會主委蘇起突然拋出「九二共識」，宣稱「一個中國」的「中國」指的是「中華民國」。

李登輝在總統任期結束時，被追究敗選責任，卸下國民黨主席，之後沒有李登輝的國民黨便選擇用「九二共識」的名號向中國靠攏，藉此重振勢力。