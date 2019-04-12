老公消失3天…妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　聞味道就知是他！

▲妻子返家探望老公驚見一隻手垂下屋棚。（圖／翻攝自馬來西亞中國報下同）

國際中心／綜合報導

雖說一個人的生活也不錯，但到了中老年，獨居就可能成為一個問題。馬來西亞一名62歲林姓男子，退休後過著跟妻小分居的生活，每一天都還是會去探望對方，日前妻子發現男子多天沒有出現，到住處查看，卻驚覺林男已在家中暴斃多日，發出屍臭。

根據馬來西亞《中國報》報導，死者林秀強和妻子過去都已分居方式生活，但兩人仍始終保持友好關係，也會相當關心探訪，林男更是每一天都會去妻子家探望小孩，但6日開始就不見林男蹤影，妻子感覺有些不對勁。

3天後，妻子仍沒有見到林男出現，撥打手機也都沒有人回應，其他家人也開始覺得有些可疑，於是妻子跑到林男住處找人，不論怎麼敲門都沒有回應，進到屋內聞到一股奇怪的味道，接著發現屋棚上垂下一隻手臂，當下直覺是丈夫卡在上面，於是趕緊通報警方。

警消到場後，以爬梯子的方式爬上看，發現林男倒臥在屋棚夾層，已經死亡約3天，接著將遺體抬下給林男妻子指認，根據死者家人透漏，林男生前患有高血壓跟心臟病，不排除可能是因為心臟病發猝逝。

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▲警消以梯子搬運遺體。