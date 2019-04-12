俄國會通過「主權網路」法案　 允許政府切斷國外伺服器

▲「主權網路」法案的數千名反對者曾在3月上莫斯科街頭抗議。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯國會11日針對爭議性頗高的「主權網路」法案通過二讀，若成為法律，將於11月1日生效。該法案允許莫斯科當局將國內網路與國外伺服器切斷，以避免網路的外來干預或癱瘓。

綜合外媒報導，俄羅斯下議院國家杜馬（State Duma）11日以320票比15票，壓倒性通過「主權網路」（sovereign Internet）法案，允許政府開發技術監控網路路徑和切斷網路與國外伺服器的連接。

法案提案人表示，美國總統川普於2018年提出「美國網路安全新策略」，當中指責俄國發動網路攻擊卻沒有受到懲罰，因此俄羅斯必須確保自身的網路安全。

支持者表示，該法案會讓俄羅斯網路（RuNet）更加獨立，「我們需要保護俄羅斯網路不被潛在的網路攻擊影響。」然而3月曾聚集在莫斯科的數千名反對者認為，法案一旦生效，會嚴重影響俄羅斯的網路自由。

俄國主要媒體機構監管負責人日前表示，這項法案實際上瞄準的是「受大眾歡迎的通訊軟體」。薩洛夫（Aleksandr Zharov）也在9日告訴俄通社（TASS），法案成立後，被禁訊息的傳播將會受阻。