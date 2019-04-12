洩密「梵蒂岡文件」成最後一根稻草　厄瓜多總統「受夠了」亞桑傑

圖文／鏡週刊

曾和亞桑傑理念相同的厄瓜多總統Lenín Moreno終於受不了他了，在庇護他近7年後的今天，撤銷他的庇護資格。Lenín Moreno今天透過推特表示，亞桑傑不斷干預其他國家的內政，最近一次是今年1月維基解密洩漏梵蒂岡文件，這再再證明各國的疑慮，即亞桑傑仍和維基解密團體有聯繫；此外，亞桑傑還把大使館監視器擋住、偷偷進入安全檔案，並和警衛起衝突，「厄瓜多已經受夠了」。

對他的支持者而言，亞桑傑是為了追求真相不屈不饒的英雄；對他的批評者而言，他不惜把巨量敏感訊息公諸於世，全然不顧此舉會危害不少人命，根本只是為了出風頭。

他聰穎過人不在話下。跟他共事的人都說他積極熱切、聰明絕頂，寫起程式更是技藝高超。 2010年4月的維基解密使得美軍從直升機射殺18名伊拉克民眾的醜聞曝光，也讓他一夕之間成了全球最知名的駭客。

但是當年年底，人在英國的他隨即因為涉及性侵及性騷，瑞典政府對他發出國際逮捕令，因而被英國當局拘留。亞桑傑宣稱這是你情我願的性行為，並在2010年12月得到保釋，不料2012年5月英國高等法院又裁定將他引渡到瑞典受審，從此他一直躲在倫敦的厄瓜多大使館。他曾表示，他不能離開大使館是因為擔心被瑞典再引渡到美國，因為洩漏美國國家機密而受審。

桀驁不馴的他雖然受到厄瓜多的政治庇護，卻仍是個難搞的角色。他不改行事高調的本性，三不五時接受對外發表聲明，甚至接受採訪。後來他還向聯合國申訴，說他被非法拘留，因為他一離開大使館就一定會被捕。2016年聯合國接受他的說詞，裁定他可以自由走動。最後瑞典政府撤銷他的引渡案。

問題是這項裁決對英國無法律效用。倫敦警方表示，亞桑傑在2012年拒絕應訊出庭，是違法之舉，可處一年有期徒刑或易科罰金。一旦亞桑傑離開大使館一步，英國警方就有權逮捕他。

今年4月4日，維基解密曾發推特表示，他們接獲消息，亞桑傑可能會被踢出大使館。亞桑傑的支持者獲知後紛紛到厄瓜多大使館守夜聲援他。

根據倫敦警方表示，他們是在亞桑傑失去庇護身分後，受到厄瓜多大使之邀進入大使館予以逮捕的。

目前亞桑傑正在倫敦警察局，等候西敏區法庭傳喚出庭。至於他會不會被引渡到美國，仍在未定之天。



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