你情我願變性侵　「維基解密」亞桑傑控美國迫害

▲「維基解密」創辦人亞桑傑今天的樣貌，讓人感覺滄海桑田，人事全非。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

因為曝光大量機密文件成為英、美強權眼中釘的「維基解密」(Wikileaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)，從2012年起即藏身厄瓜多駐倫敦大使館，無奈躲藏近7年後，最還是是狼狽被捕。

亞桑傑是因為被兩名女子指控性侵，遭到瑞典通緝。其中一名受害人指稱，亞桑傑趁她睡著時，跟他發生性關係。根據瑞典法律，這已構成性侵罪。

2012年他一度在英國被捕，後來棄保潛逃申請治庇護，躲進厄瓜多駐倫敦大使館藏匿。當時他曾在大使館陽台上發表演說，感謝民眾的支持、以及厄瓜多總統與外長、拉美諸國的義氣相挺。他形容，媒體和記者正面臨因恐懼起訴而陷入沈默的危機。他說：「我要求歐巴馬做正確的事，停止迫害維基解密，結束FBI相關調查。」

2016年12月他首度向瑞典檢察官提供證詞，否認性侵指控，稱自己「完全無辜」。他曾在網路上發表19頁證詞，指他跟化名SW的女子早已發生過4到5次性關係，雙方都是「歡喜做，甘願受」。他指事發5天後，驚見一份瑞典小報指他涉嫌犯罪後逃潛，當時即已向瑞典當局澄清。

亞桑傑當時指控，6年來自己形同被非法及政治拘禁，是「殘忍、不人道和有辱人格的待遇」，過程中亦被剝奪尋找法律代表的權利。他曾在受訪中透露，自己用手機和筆電管理網站，每天工作17小時。他又說外面的警衞吵得讓他難以入睡，健康日差，每天要做運動和吃維他命等藥物來維持健康。儘管瑞典已在2017年時撤銷對他的性侵罪指控，但英國指亞桑傑仍免不了棄保潛逃的罪名。

11日他被撤銷庇護遭到英國警方逮捕後，美國司法部隨即宣布要起訴他，罪名是跟目前已變性的美國前大兵曼寧(Chelsea Manning)共謀入侵美國政府機密檔案。因此未來他很可能會被引渡到美國受審。