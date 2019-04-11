危險性遊戲玩太High　英國正妹窒息猝死

▲▼因為玩「性愛遊戲」意外猝死的英國女子芮 德。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

英國一名22歲的正妹芮德(Anna Florence Reed)，本周被發現在瑞土一家飯店的客房內猝死。 她的男友告訴警方，芮德是在一場「性愛遊戲」中 意外死亡。

瑞士報紙Il Giornale del Ticino報導，這對伴侶周一(8日)住進達盧卡諾的Ramada La Palma au Lac飯店，房錢每晚200英鎊( 約8000元新台幣)。

這名年輕正妹周二(9日)早上7點時被人發現在浴室裡，因為有飯店的住客在夜裡聽到她的房間裡傳來很大的聲響以及叫喊聲，於是告訴了飯店職員。

第二天早上，飯店職員發現了她的屍體。醫護人員火速趕到飯店，但她已返魂無術，在現場即被宣布死亡。

她的29歲德國男友被捕後，告訴警方說她是在玩「性愛遊戲」時猝死的，死因可能是窒息。當地媒體報導，芮德的身上有輕微的骨折和傷口。

檢察官艾力薩基斯(Petra Canonica Alexakis)表示，檢方正考慮以謀殺罪起訴芮德的男友， 目前他被關押在盧卡諾的一處看守所內。相關報導及更多照片請看這裡

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