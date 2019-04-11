川普推特語錄／憎恨我的18人確定了！將全力反擊叛國騙局

國際中心／綜合報導

美國總統川普的競選團隊遭指控與俄羅斯串通勾結，調查從2016年持續到現在，日前結果終於出爐。對此，川普也在推特發文聲明，自己沒有與俄羅斯勾結，「這是一項永不該被允許的非法調查」，且真正憎恨他的18人已經確定了。

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▼歐盟對英國及英國脫歐如此強硬真是太糟糕了，歐盟同樣也是美國殘酷的貿易夥伴，他將改變。有時在生活中，你必須讓人民喘口氣，在他們反咬你一口之前！

▼我認為，民主黨正對邊境做的措施是叛國的，他們開放邊界的想法讓我們國家處於危險之中，我不會讓這件事發生的！

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▼恭喜艾瑞克·川普跟拉臘·川普的好消息，太驕傲了！

▼加入我來到德州的克羅斯比，在這裡我發表評論並簽署了能量與基礎設施的行政命令。

▼因此，真正憎恨總統川普的18人已經確定，川普並沒有與俄羅斯勾結。事實上，這非法調查永遠不應該被允許，我會全力反擊虛假和叛國的騙局。

▼跟班傑明·納坦尼雅胡通話，並恭喜他爭得辛苦而偉大的勝利。美國會一直與他及以色列人民在一起！

▼昨晚川普旗幟被揮舞著，慶祝班傑明·納坦尼雅胡的勝利。