美軍B-52轟炸機傳在阿富汗被擊落　塔利班：機上人員全數死亡

▲塔利班宣稱擊落美軍B-52同溫層堡壘轟炸機。（圖／示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

駐阿富汗美軍8日才遭當地民兵組織塔利班(Taliban) 自殺炸彈攻擊，造成3名美軍死亡，對方10日再度宣稱，擊落美軍一架B-52同溫層堡壘轟炸機(B-52 Stratofortress)，並且機上所有成員全數死亡，不過此消息目前沒有獲得美國與阿富汗當局回應，暫時無法確認其真實性。

敘利亞Muraselon新聞網10日報導，塔利班發言人宣稱，美軍一架從阿富汗赫爾曼德省(Helmand province) Shawrab空軍基地起飛的B-52戰略轟炸機，10日凌晨被位於西部希爾區(Washir)的塔利班民兵用重型武器擊落。由於擊落地點距離空軍基地不到10公里，研判很有可能起飛沒多久就被擊落。

消息發布後至今未獲得美國與阿富汗官方回應，也沒有發布轟炸機墜毀後的相關畫面，引發外界質疑其報導真實性。陸媒《環球網》指出，對於沒有戰鬥機和先進防空武器的塔利班武裝分子來說，想要擊落B-52轟炸機的可能性十分低，再加上B-52戰略轟炸機擁有先進的自衛防禦系統，此新聞很有可能是塔利班為了造勢而放出的假消息。

▼塔利班朝阿富汗總統府發射火箭彈，當局出動直升機空襲掃蕩。（圖／達志影像／美聯社）

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