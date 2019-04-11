世界「最恐怖火車」！行經英吉利海峽　忘記關窗下秒就會被淹死

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英國德文郡道利什（Dawlish）海堤上有一條沿海鐵路，這裡的火車被稱作「世界最恐怖火車」，因為乘客經過這路段若忘記關窗，很可能就會被巨浪淹死，遇到下雨天更可怕，整輛車身都會被海水吞沒，宛如是火車在衝浪。

據BBC報導，這條沿著海岸建造的鐵路大約6.4公里長，從車窗看出去就是英吉利海峽，每當經過這條蜿蜒路線時，乘客都必須提高警覺，因為隨時都會有大浪襲來，如果忘記緊閉車窗將會面臨被淹死的風險。

此處的火車站名為「道利什火車站」，於1846年開通，由於是木頭製作，1983年就不慎被大火全燒光，政府只好再重建一個車站。到了2014年，道利什海堤有一部分土地被海浪沖走，懸崖邊的牆面留下好幾個大洞，火車行駛在這路段又更加危險，政府便決定關閉鐵路，進行全面的維修工程。

▲鐵路2014年遭到海浪破壞的景象。

其實這條鐵路不只緊鄰海岸懸崖，鎮上的建築也非常有特色，如今已成為不少觀光客指定要體驗的景點。當地人對於火車被巨浪吞沒，又再度從海水中探出頭的景象已經習以為常，雖然非常壯觀，但仍不免讓人心驚驚。

今年當地政府為了提高道利什海岸安全性，斥資8000萬英鎊（約新台幣32億元）要將牆面增高2.5公尺，最近將要開始動工，計畫會在2021年完工，屆時就能再度對外開放，讓乘客可以更放心的享受旅程。