「印度美人魚」泡湖中20年！靠人送飯度日　村民：湖中女神

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世界之大無奇不有，許多因時代不同而流行的疾病，例如近幾年因手機網路發達造成「低頭族」的盛行，許多手指關節的問題變成現今的首要病痛。一名印度孟加拉村莊的65歲女子則因一種不明的疾病，在過去20年每天都必須泡在湖裡減緩痛苦。

綜合外媒報導，這名65歲的女子名為賈許（Pataruni Gosh），自1988年以來每天日出前便會起床，接著「露出一顆頭」泡進家附近的湖中，每天持續12到14小時，一直到太陽下山才起身回家。

▲Pataruni每天日出前就泡入湖中。（圖／翻攝自YouTube／Я В ШОКЕ!）

這樣的舉動以維持了20年，並不是因為賈許愛玩水，而是她得了一種不知名的病，身體發炎且多處疼痛，卻因家中貧窮無法到醫院接受治療，經過多種嘗試後，發現只有泡在水中可以減緩身體的不適，開啟了如同「美人魚」一般的日常。

賈許因病情影響的不只身體，連帶著食慾也經常不振，每日僅進食一點點米飯和蔬菜。她的家人每天也會將食物帶到湖邊，陪著她一起用餐，希望有朝一日能改善家中環境，帶賈許到醫院治療；不過一些迷信的民眾卻認為，賈許這樣是神的考驗，歷經考驗後才能成為「湖中女神」。