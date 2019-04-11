菲律賓洞穴發現「哈比人」遺骸！　身高120cm腳趾骨呈彎曲狀

▲呂宋古人類的腳趾骨微微彎曲。（圖／路透社，下同）



國際中心／綜合報導

科學家在菲律賓呂宋島發現「哈比人」遺骸，他們大約是5萬年前居住在這的新人種，身高只有120公分，手指和腳趾呈現彎曲狀態，代表他們善於抓握、攀登，已將這個新發現的人種命名為「呂宋古人類」（Homo luzonensis）。

據《國家地理雜誌》報導，法國、菲律賓及澳洲研究人員2007年在菲律賓卡洛洞穴（Callo Cave）發現這堆骨骸，但當時只知道年代大約是6萬7000年以前，無法判斷究竟是何種人種。

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▲科學家在這洞穴中發現呂宋古人類的化石。



直到最近才在附近新發現7顆牙齒和6塊大腿、腳、手的小碎骨，分別來自2個大人與1個小孩，才確定這是過去從未發現過的「呂宋古人類」，大約生活在5萬至6萬7000年前。

呂宋古人類並不是現代人類的祖先，他們特徵和早期的人種比較相似，其中又和200萬至300萬年前的非洲南方古猿（Australopithecus）最像。

▲他們的牙齒和現代人類非常相似，但組成元素完全不同。



法國人類博物館（Musee de l'Homme）人類學家底特律（Florent Detroit）表示，「我們一開始就發現這些骨骸不一樣」，經過仔細的分析後，證實這是過去從沒紀錄過的原始人種。

底特律指出，呂宋古人類非常矮小，身高平均120公分，和現代人一樣都是用雙腳行走，並非住在樹上，有些特徵確實很像其他古人類物種，但又有很多獨特之處。此外，從牙齒的分析來看，「組成元素和其他早期人類都不一樣」，因此可歸類為從沒探討過的全新人屬物種。

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