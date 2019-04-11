美國手賤男折斷及偷走兵馬俑拇指案　審判無效！

▲遭美國男子羅哈納折斷拇指的兵馬俑。右為局部放大圖。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

去年2月，美國男子羅哈納(Michael Rohana)折斷一尊兵馬俑的手指，還帶回家當紀念品， 此案近日在美國審理。但由於陪審團對被告是否罪名成立無法達成一致意見，費城法院周二(9日)宣布審判無效，陪審團解散。檢方表示，將在5月15日前決定是否重啟此案。

案情指出：2017年9月，「兵馬俑：秦始皇帝的永恆守衛」展覽在美國費城「富蘭克林科學博物館」開幕，展期至2018年3月。2018年2月時，媒體驚爆一尊兵馬桶的拇指被人折斷偷走，博物館兩周後才發現此事。

警方查找監視器畫面，發現24歲的羅哈納涉嫌重大 。據指出，2017年12月21日，羅哈納趁著到博物館參加一個派對的機會，偷偷溜進展覽廳，折斷兵馬俑的大拇指後帶走。

此案在中國大陸引起極大憤怒。陝西文物部門負責人表示，如此惡性重大事件前所未見，對破壞和竊盜文化遺產的行為表示強烈憤慨和譴責，並表示中方將根據「展覽協議書」相關條款嚴肅追究美方相關部門責任。

羅哈納在法庭對罪行供認不諱，但辯稱自己是因為喝醉了才犯下這個「愚蠢的錯誤」。博物館職員作證說，兵馬俑的拇指已被送回大陸，但迄今還沒重新修復好。

據指出，被羅哈納折斷拇指的兵馬俑，是大陸數千尊兵馬俑裡，少數被完全復原的其中之一，投保價450萬美元(約1.35億元新台幣)。中共政府嚴格監管兵馬俑研究和復原工作，並禁止買賣。

檢方曾要求陪審團深思：如果有人將費城美國獨立大廳的「獨立鐘」偷走其中一部分，美國人會怎麼看？在中國人看來，羅哈納的罪行相當於此。

12名陪審員花了11小時辯論，但無法對羅哈納「偷竊盜和隱藏文物」等罪行達成一致意見。12人當中7人認為羅哈納無罪。9日下午，法官解散陪審團。

羅哈納的律師亨利(Catherine C. Henry)稱，他的當事人遭到檢方的「不恰當指控」，指他「蓄意搶劫博物館」，但事實上 「這只是一宗年輕人蓄意破壞公物的案件」。

美國助理檢察官紐頓在對陪審員的最後陳述中說：「羅哈納故意折斷兵馬俑的大拇指，帶出了博物館並帶回家，這就是竊盜。」如果檢方的指控罪名成立，羅哈納最高可被判20年徒刑。相關報導請看這裡