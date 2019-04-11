太空版掃地機器人！日企計畫2020年發射「清道夫」升空：總要有人做

▲衛星密度已經到達臨界點，隨時可能引發一連串碰撞的連鎖效應。（圖／翻攝自NASA）

記者張靖榕／綜合報導

數十年來，各國政府與企業發射難以計數的衛星升空，如今這些無人清理的太空垃圾已經成為不得不正視的問題。被大多數人認為沒市場的「太空大掃除」，對於日本新創企業Astroscale來說反而是大好機會，並且已經計劃將在2020執行衛星升空測試。

綜合外媒報導，46歲的Astroscale執行長岡田光信（Nobu Okada）2013年在新加坡創立公司，並在7年內發展成170人規模的企業，並將總部遷往東京。

Astroscale計畫在2020年將「太空清道夫」（space sweepers）發射至外太空執行第一項測試，試著先將該公司擁有的一顆迷你衛星脫離原軌道，再藉由大氣層把該衛星燒得精光。

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▲太空垃圾「WT1190F」。（圖／翻攝自ESA）

岡田光信日前在美國科羅拉多州（Colorado）出席第35屆太空研討會（the 35th Space Symposium）接受法新社（AFP）訪問時說，「曾經有人告訴我，這東西沒市場，沒人會想要付錢清理太空垃圾，當我聽到『沒市場』的時候，我就知道這是一個好消息，因為沒人會跟我搶。」他說，太空中的衛星密度已經到達一個臨界點，隨時都可能發生碰撞的連鎖效應，「如果我們再不著手開始的話，太空就會變得無法永續發展了，總是要有人打掃」。

岡田光信說，很多太空垃圾都是已經廢棄的衛星，「因此為了維持涵蓋範圍，他們（發射衛星的政府和企業）必須再發射新的衛星升空，既然如此，他們就必須要確保老舊廢棄的衛星先被清除乾淨。」至於有沒有客戶已經上門，他說，已有多項計畫正進行中，並且已和數個「潛在客戶」接洽。

對於外界清除一樣太空垃圾可能要花最少100萬、最多500萬美元的猜測，岡田光信保證，「價格需依情況而定，但絕對、絕對便宜很多。」歐洲和美國目前已著手開發類似技術，但在太空中清除垃圾的構想還處在實驗性階段。