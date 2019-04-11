正妹拒絕求婚「雙耳手指被割」慘死　恐怖情人竟然已婚

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土耳其伊斯坦堡一名男子因為向25歲女友求婚被拒，就殘忍殺害對方還割下雙耳和手指，直到臭味傳出公寓，鄰居們報警才讓事件曝光，但警方調查發現，他其實是已婚身分，目前已將其拘捕進行調查中。

這起事件發生在伊斯坦堡市巴赫切利耶夫萊爾區(Bahcelievler)一間公寓的3樓，鄰居近日發現某間房內傳出惡臭便報警，警方闖入在沙發床上找到一具女子屍體，後來確認其身分為25歲的娜加(Najia Arabzai)，原籍阿富汗的她，遭人活活勒死並被割下雙耳和手指。

警方後來鎖定29歲兇嫌高爾(Zivar Gol R)，從計程車口中得知，他曾提著一個大型行李箱上車，後來在宰廷布爾努區(Zeytinburnu)的一個公寓下車，該公寓的監視紀錄器也捕捉到他的身影。

高爾被捕後坦承，他想和女友娜加結婚卻被拒絕，再加上早就懷疑對方有其他對象，才會由愛生恨勒死了對方。警方調查還發現，高爾其實已婚，平時和妻子一同住在伊斯坦堡，目前尚不清楚他割下死者雙耳與手指是殺人前，還是殺人後才進行，詳細案情仍待進一步調查。

▼女子拒絕求婚就被恐怖情人殺害。（圖／示意圖／達志影像）