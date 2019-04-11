中風總統下台黨羽續掌權！阿爾及利亞再爆動盪　百名學生上街怒吼

▲阿爾及利亞爆大規模示威潮，抗議總統競選第5任期。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

非洲最大國阿爾及利亞總統包特夫里卡霸位長達20年，是「萬年總統」俱樂部的高級會員。82歲的他不僅中風多年，甚至連話都說不清楚，宣布第五度競選連任時讓該國爆發30年來最大示威，不敵抗議浪潮與軍方介入，包特夫里卡終於在上周辭職，由班沙勒（Abdelkader Bensalah）擔任臨時總統。

據《福斯新聞》報導，剛過82歲大壽的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）在1999年內戰期間掌權平亂並當選總統，帶領阿爾及利亞經濟復甦。該國憲法原本規定總統只能連任1屆，國會卻在2008年為其修憲，取消總統連任限制，掃除包特夫里卡的連任障礙。雖然他在2013年中風後便以輪椅代步，連說話都有困難，但仍於2014年大選中囊括82%選票，順利4度當選總統。

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▲北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）。（圖／路透）

包特夫里卡近年已鮮少公開露面，就連這次參選都是由他人帶為遞交申請，讓人不禁質疑如今是否根本只是執政黨民族解放陣線（FLN）權力集團的傀儡。2月下旬開始阿爾及利亞爆發近30年來最大的一波抗議潮，雖然沒有官方統計數字，但警方估計抗議人數高達50萬人。

不敵輿論壓力，甚至軍方都看不下去介入後，包特夫里卡終在上周辭職，由現年77歲的班沙勒（Abdelkader Bensalah）擔任臨時總統。即便班沙勒上任後便向人民精神喊話，「我願意努力實現人民的期待。」並指「憲法賦予我重大責任。」但對於自由渴望的心一旦被點燃，便不輕易熄滅。

▲阿爾及利亞國會任命班沙勒暫代總統，人民上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

國會的這項任命與抗議民眾的期待仍舊不符，廣大民意要求整個政治體系都應該被改變、重整，反對主宰阿爾及利亞政壇數十年的包特夫里卡與其黨羽繼續握有大權，例如班沙勒或是其他核心集團份子接替臨時總之位。

反對黨拒絕支持班沙勒，在9日的國會開議議程進行杯葛，首都也聚集了數百名學生對班沙勒獲任臨時總統的消息上街頭抗議。學生們高聲怒吼「班沙勒辭職！」郵政總局也是過去幾個星期來，阿爾及爾大規模示威抗議的集會地點之一。