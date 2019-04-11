拍下黑洞照片「霍金最遺憾」　科學家振奮又失落：他在就好

▲人類首次拍下黑洞照。（圖／中央研究院提供）

國際中心／綜合報導

人類史上第一張黑洞照，10日晚間在全球眾目睽睽下公布，約有200名科學家共同連線美國、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島、南極等地的望遠鏡，形成一個超大的望遠鏡虛擬網路，最終得以拍下「黑洞」的第一張照片，倘若一生致力研究黑洞的科學家霍金仍在，肯定會相當振奮。

根據《BBC》報導，荷蘭奈梅亨大學（Radboud University Nijmegen）博士法爾克（Dr. Heino Falcke）就黑洞的照片公開後發表自己的評論，更再次提到霍金的偉大研究「我們所看到的一切都符合相對論的預測，我們從理論上思考過，霍金如果跟著我們一起目睹這一刻，他一定會相當震撼，只可惜他提早離去了。」

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▲霍金致力研究黑洞，可惜無緣看到人類拍下黑洞的壯舉。（圖／達志影像）

雖說過去霍金就曾警告，人類千萬不能過度研究外星生態，但對於黑洞的神秘，卻又無法拒絕，1970年代曾提出「霍金輻射」理論，也提到黑洞因為輻射會逐漸縮小，雖然尚未被證實，但人類能夠拍下黑洞第一張照片，已經表示對於天文研究又邁進一大步。

在電影、影集中，時常會聽到「黑洞」這個名詞，並且都是跟神秘領域相關，在現實生活中，科學家確實認為黑洞是宇宙中最神秘的天體有著奇大的引力，周圍的引力場就連光線都可能都被吸收，恆星量級的黑洞就超過上萬個。而此番所拍攝的黑洞有兩個，都屬於超大質量的黑洞，其中包括「人馬座A*」（Sagittarius A*）和「M87」星系黑洞，與地球距離約5400萬光年。