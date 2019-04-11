世界第1高「聖母峰」到底有多高？尼泊爾宣布「要自己量」　2019年給答案

▲聖母峰。（圖／CFP）。

國際中心／綜合報導

世界公認的最高峰「聖母峰」到底有多高？尼泊爾官方近日表示，他們5月將派調查小組登頂測量，確切數字會在明年宣布。50多年來都仰賴鄰國印度來測量。事實上，聖母峰的高度在過去50多年來，都是仰賴鄰國印度來測量，就連中國大陸也曾經發布過自行測量的聖母峰高度，讓聖母峰的高度一直呈現不同數字。

綜合外媒報導，尼泊爾調查部（Department of Survey）秘書處人員丹哥爾（Susheel Dangol）說，量測活動至少會在聖母峰頂持續大約10分鐘，調查小組屆時會攜帶衛星導航系統（GNSS）接收器Trimble R10，在抵達峰頂的時候開啟並接收衛星資料。

事實上，聖母峰的高度在過去50多年來，都是仰賴鄰國印度來測量，現在尼泊爾官方決定結束2個世紀以來的爭議，要在今年5月出動4人調查小組，其中2名將負責登上聖母峰頂，另外2名調查員將留在海拔5364公尺的營地，協助測量並監測相關活動。

據了解，尼泊爾派出的調查小組首席調查員高塔姆（Khim Lal Gautam）與卡齊（Rabin Karki）會在雪巴人（Sherpa）的協助下登上聖母峰。

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▲許多登山客在攀登聖母峰前，都會雇用雪巴人幫忙負重。（圖／達志影像／美聯社）

喜馬拉雅山聖母峰（Mount Everest）是目前世界公認的最高峰，但海拔到底幾公尺？其實過去在英國殖民下的印度與獨立後的印度都曾測量過聖母峰的高度，就連中國大陸也曾經發布自行測量的聖母峰高度，也讓聖母峰的高度一直有不同說法。

受英國殖民的印度時代，曾在1849年測量聖母峰的高度為8778公尺；後來在1849到1950年期間，印度量測的高度為8840公尺；1954年又再度量測一次，高度變成8848公尺。

中國大陸在1975年也自行測量，當時得到的高度數字為8848.13公尺；2005年大陸再測量後，高度又變成8844.43公尺；到了2015年，大陸官方測量後指出，因為地震的緣故，聖母峰往已西南「位移了3公分」。丹哥爾指出，他們的目標是能夠在2019年底對於「聖母峰的精確高度」準備出最終報告。