天堂之門？ 哈伯望遠鏡拍到太空深處出現十字架！

▲哈伯望遠鏡發現星系當中出現一個巨大的十字架！（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

浩瀚星空中出現一幅讓人難以置信的畫像：星系的中心出出現一個巨大的十字架，引發陰謀論者直呼：這就是通往天堂的大門！ 上述照片是由「航太總署」(NASA)的「哈伯太空望遠鏡」(Hubble Space Telescope)拍下的，

望遠鏡上裝置了一台「廣視野行星照相機」(Wide Field Planetary camera)。攝影機捕捉到的畫面顯示，太空深處出現了一個讓人難以置信的十字架圖像。

「航太總署」早在1992年6月時就發布了這張照片。但直到最近才又被陰謀論網站「爆料電視」(Disclose.tv)挖出來。據首度公布這張照片的「哈伯太空望遠鏡」官網hubblesit. Org解釋，「十字架」畫面的出現，是因為「塵埃被吸收，並且標記出黑洞的確切位置」。上述位置距離地球1100光年，它也為天文學家提供了可能是第一次直接觀察巨大的塵埃環的訊息。

塵埃環在螺旋星系M51的中心形成一個巨大的黑洞，所以說這其實是一個「黑洞現象」。 該網站說：「最黑暗的那條槓可能是直徑100光年的塵埃環。邊緣的圓環不僅隱藏了黑洞和吸積盤(accretion disk)，讓人們無法直接從地球上看到它們，而且可以確定高速等離子體射流的軸線，並將吸積盤的輻射限制在一對相反方向的錐體上。這對黑洞和吸積盤也是如此。」

此一可思議現象引陰謀理論家都在爭論： 這奇異的「十字架」現眾是否可以證明天堂的存在？ 一名網友在Disclose.tv的網站上留言說：「這無疑是上帝存在的一個符號，它向我們顯示：天堂就在我們銀河系的中心。」 .