15歲嫩妹聽老爸癌逝嚇壞　家中產女「裝垃圾袋悶成嬰屍」

▲15歲小媽媽因為獨自在家生孩子，竟嚇到直接丟垃圾桶。（圖／示意圖／Pixabay下同）

國際中心／綜合報導

當年輕媽媽最重要的除了需要一些育嬰的常識外，若可以有家人的陪伴，就能減少一些悲劇發生的可能。英國一名15歲的女學生，日前因為發現懷孕而休學在家待產，家人在跨越心檻後跟著女兒一起期盼嬰兒的到來，沒想到女孩的父親癌症過世，同天遇到女孩臨盆，剛出生的女嬰就這樣被丟棄到垃圾車內。

根據英國《每日郵報》報導，女孩在臨盆當下，獨自一個人在家，感覺到些許的不舒服，但是卻不知道就是嬰兒要出生的預兆，而同時女孩的爸爸正因為癌症住院命危。隔壁鄰居表示，女孩因為一個人在家感到相當害怕，也沒有想到如何到醫院生產。

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▲少女同天還經歷父親癌逝的消息。

女孩在屋內生下孩子之後，因為太過於害怕，竟用了塑膠袋將小女嬰包起來，直接拿到屋外丟棄在垃圾車內，警方獲報到場時，發現女嬰已經沒有呼吸心跳，而根據驗屍結果確定「女嬰在出生的當下是有生命反應的」，偵查過後將少女依涉嫌謀殺逮捕。

女孩的一位朋友表示，「在嬰兒出生地當下，可能想到重病的父親、剛出生的嬰兒所以有些無助，所以同時兩個悲劇就這樣發生了』，她的父親是一個很好的人，大家聽到這樣的消息到感到相當的遺憾。據悉，女孩的家人都知道女兒懷孕這件事情，甚至讓她休學在家待產，如今卻發生讓鄰居、親友都感到鼻酸的結局。