明仁天皇喜迎60周年鑽石婚　平民皇后美智子引領皇室現代化獲愛戴

▲ 日本明仁天皇、皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

高齡85歲的日本明仁天皇將於30日正式退位，由皇太子德仁繼位，新年號「令和」也已經在1日出爐。明仁與84歲的美智子皇后今（10）天迎來結婚60周年的「鑽石婚」紀念日，《路透社》指出，他們的婚姻促進了日本君主制的現代化。

一向嚴肅的《日本經濟新聞》以「60年光輝的互相扶持」描述明仁夫婦的婚姻，文中還有一張照片，其中可見德仁在最近一場演說中找不到正確的講稿頁數，而美智子在一旁冷靜的為他整理。

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▲ 明仁與美智子多年來互相扶持。（圖／路透社）

這對夫婦間童話般的浪漫故事始於1957年8月的一場網球賽，引發大眾的美好想像，卻也為美智子帶來龐大的壓力；她是史上首位嫁給日本皇位繼承人的平民。當時也在網球賽現場的織田和雄也指出，「在日本，打破傳統是極其困難的。」

他們的婚姻廣泛被視為真正出自愛情的結合（love-match），同時激起人民對美智子的期待。因為她是一名富商的女兒，有望使受傳統束縛的皇室更加現代化。

就許多方面來說，美智子都做到了。依照傳統，皇室的孩子皆由奶媽和助手撫養，但美智子親手撫養2名兒子和女兒，還為他們準備帶去學校的午餐便當。她帶頭向長者、身心障礙者及災難受害者在內的普通民眾伸出援手，經常彎下身來與人民擁抱、交談。這些舉動令保守派感到震驚，卻贏得了公眾的喜愛。

▲ 平民身分令美智子備感壓力。（圖／路透社）

然而，美智子屢屢傳出健康狀況不佳的消息，也為她的公眾形象蒙上陰影；評論人士則將其歸咎於皇室朝臣及皇太后對美智子太過嚴苛。美智子經常提起自己的「悲傷和焦慮」，在2018年10月的84歲生日前夕便曾表示，「不論是太子妃或後來的皇后之位，對我來說都並不容易。」

另一方面，明仁經常向美智子表達感激之情。在他們的婚姻邁入50周年時，明仁坦言，若考慮到他們之間家世背景的差異，他並非總是「足夠體貼」；2018年年底慶祝85歲生日時也提到，「正當我作為成年的皇室成員準備展開人生的旅程時，與現在的皇后相遇，在彼此深刻的信賴下，結為連理，一同度過了這段旅程。皇后原本也只是一位國民，自從加入了我人生的旅途後，在長達60年的歲月中，為了皇室與國民盡心盡力，真的非常辛苦。」

明仁夫婦今天舉行一系列低調的儀式，以紀念他們的鑽石婚，包括接受皇室成員與首相安倍晉三夫婦的正式祝賀，以及將在皇居舉行的晚宴。

▼ 明仁夫婦接受佳子公主及真子公主的祝賀。（圖／路透社）