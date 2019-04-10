虐殺動物！少年捉浣熊「釘樹上＋折斷腿」　網怒：沒有良心嗎

▲ 浣熊源自北美洲，因為吃食物前都會放入水中洗滌，故名浣熊。（圖／免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州（North Carolina）16歲少年戴維斯（Joshua Brian Davis），近期犯下多起虐待動物案，包括用木棍不斷刺進活捉的浣熊體內，還拿斷線剪折斷浣熊的腿和爪子外，甚至直接將牠放置於火上烤。由於犯案手法過於惡劣，因此警方在接獲通報後，立即將他逮捕到案。

▼ 戴維斯被指控5項重度虐待動物罪，交保金達46萬元。（圖／翻攝自Randolph County Sheriff’s Office）

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根據Fox 8報導，戴維斯在3月15日至本（4）月4日之間犯下多起虐待動物案，受害動物包括浣熊、貓和負鼠等。根據警方表示，戴維斯一共犯下多起重度虐待案，其中一起案件除了上述遭虐待的浣熊外，當時現場有另外一隻浣熊遭戴維斯用尖銳棍棒刺傷後，活生生地被釘在樹上。

令人不捨的是，在另外一起虐待案中，戴維斯採用相同手法，將2隻負鼠刺傷後釘在樹上，隨後殘忍地剖開其中一隻負鼠的肚子。不只野生動物受害，連廣受大眾喜愛的貓也難逃毒手，據悉，戴維斯曾徒手活活勒死一隻貓。

▼ 戴維斯的家。（圖／翻攝自Google map）

倫道夫縣警長辦公室（Randolph County Sheriff’s Office）於4日接獲通報後，立刻將他逮捕到案，戴維斯隨後坦承自己握有犯案照片和影片。目前，戴維斯已被指控5項重度虐待動物罪，交保金達1.5萬美元（約新台幣46萬元）。

這件事曝光後，許多網友紛紛，「太誇張了，難道他都沒有良心嗎」、「浣熊真的好可憐，為甚麼要活活受這種罪」、「這世界到底怎麼了」、「他願意遭到同樣對待嗎？有點同理心吧」、「警方趕快把他抓去關，免得下次受害換成人」。