《台灣關係法》40周年　南華早報：靈活、有效、又持久

▲ 蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube）



國際中心／綜合報導

《臺灣關係法》邁入40周年，《南華早報》評論指出，這項法案在妥協中誕生，雖然內容模棱兩可，也從未完全讓各方都滿意，但長遠來看卻相當靈活、有效，又持久；而美國對台的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策也讓美、台、中均受惠。

《臺灣關係法》於1979年4月10日由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署後正式生效，40年來確保台灣的民主和經濟發展，也保障台海和平。美國前國會外交幕僚、《尼爾森報告》出版人尼爾森（Chris Nelson）指出，「絕對的，沒有這項法案的話，很可能已經發生戰爭。」

總統蔡英文9日與美國「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」、「威爾遜國際學人中心」3大華府智庫學者舉行視訊會議。她在45分鐘的致詞中表示，由於美國國會堅持立法保障台灣安全，才能確保台灣度過遭到國際孤立的「最黑暗時期」。

美國在台協會（AIT）斥資2.55億美元（約新台幣76億元）在內湖打造的新館將於5月6日啟用，《南華早報》指出，AIT向來被視為美國在台的非正式使館，如今搬入新館，被視為增加對台灣支持力道。蔡英文9日也指出，目前台美之間的訓練與合作計畫更加緊密堅實，台灣也已經連續兩年增加國防預算。

台美關係事紀

1979年，1月1日，中華民國與美國斷交。

1979年4月10日，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署《台灣關係法》生效。

1979年4月16日，美國在台協會（AIT）在信義路設立。

1994年9月19日，台、美在華府簽署《美台貿易暨投資架構協定》（TIFA）。

1998年6月30日，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）訪問中國大陸，公開表示「三不政策」（不接觸、不談判、不妥協）。

2012年10月2日，美國宣布，台灣為美國免簽證計畫成員。

2018年3月16日，美國總統川普（Donald Trump）簽署《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）。