金髮妹遊泰遭色魔尾隨性侵　「頭臉被砸毀」屍體藏在石縫中

▲德女獨自遊泰遭人性侵殺害。（圖／翻攝自Facebook／Miriam Beelte）

國際中心／綜合報導

泰國西昌島(Koh Sichang)近來發生駭人命案，一名27歲德國女遊客獨自到島上遊玩時，被發現遭人性侵殺害，頭部與臉部遭石頭等硬物嚴重毆打，全身是血的她遺體被藏在樹葉和一堆岩石底下。警方目前已逮捕23歲拾荒男子，對方後來承認犯案。

來自德國希德斯海姆(Hildesheim)的27歲女子貝爾特(Miriam Beelte)，7日被人發現陳屍在風景優美的西昌島上，警方表示，死者是於上月23日入境泰國，原本在芭達雅(Pattaya)住宿，案發當天中午抵達西昌島後，租了台機車四處觀光，結果被當地居民羅姆魯恩(Ronnakorn Romruen)盯上，對方靠近她後試著搭訕並提出性愛邀約，但她完全不想回應，對方就跟蹤尾隨至事發地點進行性侵。

案發數小時後，隆納孔在自家中被捕，身上還穿著血跡斑斑的衣服和褲子，經過4小時的偵訊後，他坦承犯行並且當時有吸毒，完事後因為怕對方跑去報警，所以拿了一塊石頭狂攻擊對方的頭部和臉部致死，目前被控預謀謀殺、性侵和藏屍等罪行。死者遺體將被運送至法醫進行全面檢查，以找出確切的死因。

▼兇嫌目前已經落網。（圖／達志影像／美聯社）

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