機上117人！韓亞航空班機「勾住軍機著陸裝置」爆胎　影響29航班

▲ 韓亞航空班機發生爆胎。（圖／非事發班機／翻攝自韓亞航空官方臉書粉專）

國際中心／ 綜合報導

南韓第二大航空公司韓亞航空（Asiana Airlines）一架班機驚傳爆胎事故，當地時間9日上午10時30分（台灣時間9時30分），自首爾金浦國際機場飛抵光州機場的OZ8703班機降落在東側跑道上，滑行至近跑道盡頭時，前輪突然爆胎，造成當天預計起降光州機場的29航班全數更改行程。

綜合韓媒報導，當時機上共有2名機長、4名空服員及111名乘客，所幸事故並未造成任何傷亡，但在事發50分鐘後才得以下機。乘客受訪時表示，當時機身劇烈搖晃，所有人都相當恐懼，趕緊抓住前方。

由於光州機場同時是空軍第1戰鬥機聯隊駐地，韓航針對事發原因說明，該飛機前輪應是不慎遭跑道上的軍機著陸裝置勾住，才會發生爆胎。因輪胎破損，飛機暫時停放在跑道上，直到當晚8時50分（台灣時間7時50分）左右才被移往停機坪。

光州機場在事發後全面封鎖跑道，至當天午夜的所有航班都改為起降全羅南道的務安國際機場，直到今（10）日上午才恢復正常運作。今晨7時（台灣時間6時）起，自光州機場來回金浦、濟州國際機場的36航班全數正常起降。