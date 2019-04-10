水泥富豪「命中剋妻」！　2任老婆全遭他買兇殺害慘死

▲辛格涉嫌買兇殺害2任妻子。示意圖。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

嫁入豪門是許多女性的願望，不過英國43歲水泥富商辛格（Gurpreet Singh）的2任妻子卻都死於非命。由於第2任老婆死法與他的前妻雷同，引起警方懷疑，經調查後發現，辛格也曾於4年前已2萬英鎊的代價雇傭殺手對前妻下手，還要求布置成「強盜殺人」。目前全案仍在調查中，預計將在1個半月後公布結果。

據BBC報導，辛格與兄弟在英國伍爾佛漢普頓經營水泥公司，是眾所皆知的富商，但他似乎有著「剋妻命」，因為去年2月時，他的第2任妻子薩比特（Sarbjit Kaur）也與前妻一樣死於非命。據檢察官表示，38歲的薩比特被發現時已被勒斃於家中，臉上覆滿辣椒粉，看起來像是因遇到入室搶劫而遭人殺害，但經警方進一步調查後發現，內情並不簡單。

辛格供稱，當天早上帶孩子上學後，他曾返家與妻子共度了一小時，而後才與妻子吻別出門上班。但警方發現，屋內並無損失任何貴重財物，連兒童臥室都沒有被闖入的跡象，而且從監視器畫面看來，上午8點15分有名可疑人士進入家中，而辛格則在9點時「出門上班」，過了4分鐘後，「不明人士」從屋內走出離去，因此研判辛格涉嫌重大。

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▲證人供稱，辛格曾給2萬英鎊要求他殺害第一任妻子阿曼迪普。示意圖。（圖／視覺中國）



警方再仔細一查又發現，辛格前妻阿曼迪普（Amandeep Kaur）2014年時，因頭部出血死於印度遮普省，而當時辛格為了迎娶另名印度女學生，曾以2萬英鎊（約80萬新台幣）為代價，要求殺手烏帕爾（Heera Singh Uppal）殺死妻子。據烏帕爾供稱，當時他假裝是名郵差，在阿曼迪普前來應門時刺傷了對方，還偷走財物以偽裝成「強盜殺人」。

由於兩起案件情節雷同，警方懷疑辛格涉嫌重大，但辛格否認涉案。目前全案仍在調查審理當中，預計1個半月後將會有結果。