威廉王子晉升為皇家007　三週內展現出色的專業能力

▲威廉王子到英國情報機構見習三個禮拜，努力融入團隊並充份展現出出色的專業能力。（圖／翻攝自GCHQ Twitter）

國際中心／綜合報導

英國威廉王子過去3週曾到英國的情報機構見習，成為電影《007》裡的詹姆士龐德情報員。他去的機構包括秘密情報局（軍情六處MI6）、英國安全局（軍情五處MI5）以及政府通訊總部（GCHQ），實際去了解情報員的工作情況，並在每個情報處見習一個星期。相關人士透露，威廉王子不只是在旁邊觀看，有時還會完全沉浸在臥底的監視行動中。

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▲秘密情報局（軍情六處MI6）位於泰晤士宮（Thames House），距離倫敦議會大廈不遠。（圖／翻攝自Google Map）

據BBC報導，威廉王子表示，這些情報員都來自日常家庭，卻做著最特別的工作，以保障人民的安全，這次的體驗也讓他認知到這些人對國家安全所做出的貢獻，也體認到自己的不足。

肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，威廉王子不但親眼目睹秘密情報局如何幫助英國，識別對國家安全、軍事效率和經濟所帶來的風險，同時也花時間與技術人員學習如何分析和破除威脅。

威廉王子之所以會進軍情處見習，實是英國已經連續五年評比，遭受恐怖攻擊的可能性為「嚴重等級」。對於英國未來可能會遭受的國安問題，皇室成員也開始積極投身內部，盡一份心力。

據報導，GCHQ的主管也表示，威廉王子很努力地融入團隊，而且表現出來的專業能力也非常出色。威廉王子其實在英國軍中服役過7年，也曾受訓於英國皇家空軍。

大多數人對於情報員的認知，都來自於電影《007》中的詹姆士龐德，然而現實生活中的情報員並非如此「傳奇」。據BBC報導，在軍情六處工作10年的凱特表示，情報員就像是平常路上看到的路人一樣，搭乘公車或是地鐵，而沒有豪華的超跑跟遊艇。

想要成為一名情報員其實沒有想像中那樣嚴格，凱特表示諜報人員的考核通常需要經過6至8個月的審查，而對於是否招收吸毒者，則是要視情況而定。比如16歲時在派對上嘗試過毒品，並不代表不能成為情報員。

凱特還澄清情報員並非那麼「孤獨」，雖然可以向親友表明身分，但要確認他們是否值得信任；外界也是有辦法聯繫到他們，特別是家裡有小孩的人員，不過大多數時候不會隨身攜帶手機。

情報員的工作是非常艱辛的，他們在世界各地工作，犧牲自身的安危來保障國家的安全。威廉王子這次為期三周的情報員實習，向外表示身為一名情報員的艱辛，更是充份表現出身為皇家子弟的責任心。