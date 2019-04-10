載乘客去機場！Uber司機速返「叫車地點」…潛入住宅搬光家具　屋主哭了

▲Uber司機載客至機場後，竟然折返回到「叫車地點」行竊。（圖／達志影像，示意圖，與本文當事人無關）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國加州聖馬刁市（San Mateo）8日爆發一名Uber司機將乘客送去舊金山國際機場（San Francisco International Airport）後，竟然偷偷回到叫車地點「乘客的住家」試圖闖空門、潛入住宅內盜竊，至少一間房屋遭洗劫一空，畫面全部都被錄製而公開上網，警方調查後趕緊逮捕這名Uber司機。

根據聖馬刁市警察局表示，38歲的Uber司機威爾森（Jackie Gordon Wilson）載乘客前往舊金山國際機場，1小時後，他竟然回到原本在聖馬刁市的叫車地點、也就是乘客租用的Airbnb住宅，試圖入室盜竊。由於威爾森在門口時觸發了安全警報，因此他離開這棟房舍，隨後到附近幾個街區外的民宅入內行竊，竊走了多件貴重的物品。

「整個房間被闖入！家具被搬走了，他還打開了我的保險箱！」被洗劫的屋主在社群平台公布了監視畫面，根據錄影時間，他發現威爾森花了至少4小時偷竊屋內所有的物品，包括屋主阿嬤經歷「納粹大屠殺」歷史的傳家之寶，讓家人心痛不已。

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▲Uber很方便，但也有安全疑慮。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

屋主透過監視畫面詢問附近的Airbnb房東，並加以詢問當天的房客是否認識此人？房客明確指出，這名竊賊就是Uber司機威爾森，行竊當天正是威爾森用Uber載他們至機場，穿著同樣的衣服。警方透過Uber提供的訊息追查到威爾森的行蹤，隔天隨即在威爾森的住處逮捕到案，並在現場搜出了幾件珍貴的贓物。

威爾森目前在聖馬刁縣監獄羈押，被控竊盜和試圖盜竊等兩項罪名，目前尚無法得知他是否聘請了律師。Uber公司對此表示，已經取消了威爾森的司機權限，也準備好「隨時協助警方調查」。