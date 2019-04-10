怪阿伯看馬超興奮...當眾「爽撸10分鐘」！一天兩發：真的忍不住

▲英國阿伯見到馬太興奮，公然尻槍。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

英國約克郡赫爾鎮（Hull）一名61歲大叔日前因為公然猥褻罪名被逮捕，原來是有路人發現，他對著農場裡的馬打手槍，而且被逮捕獲釋後，不到24小時內又再犯了一次。原來這位大叔早已是公然尻槍的慣犯，他在法庭上提到，知道自己做的事情是錯誤的，但真的就是「忍不住」。



英國《都市報》報導，61歲的唐恩斯（Malcolm Downes）在2月18日的時候，被一名路人發現他站在農場附近撫摸下體，一開始對方以為他只是在上廁所，沒想到該男是正在對著馬自慰，並持續了大概10分鐘。唐恩斯接受偵訊的時候表示，他本來是坐在旁邊的長椅上，但是突然感覺性慾高漲，才會公然撫摸下體。

唐恩斯表示，他知道自己做的事情是不對的，之後他交保獲釋，沒想到在24小時內，他又被一名休假中的警察發現在同一處農場附近打手槍，再度被逮。唐恩斯承認他的確有這方面的「問題」，但就是會對此感到很興奮。

事實上，唐恩斯過去有多達12次類似的前科，有9次因為在公開場合自慰的行為被下達「反社會行為禁令」（ASBO），他被禁止進入整個賀伯賽德郡（Humberside）內的農場、馬廄或任何有馬的地區。而這一回在同一天內被抓到兩次，讓他即將面臨8個月的刑期。

唐恩斯的律師表示，他的當事人對於再次被逮捕以及回到法庭受審感到很失望，「他認為他已經正在嘗試改自己的狀況，對抗內心的惡魔了，他難以解釋這些事情，並對此感到非常抱歉」。但是法官向唐恩斯表示，「你清楚知道自己在做甚麼，但很明顯無法也不願意停止這種行為」。