18歲男愛上「好友的39歲媽」變繼父...天天求婚！約會狂親不害羞

▲美國少年要和好友的媽媽結婚。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

美國肯塔基州科爾賓（Corbin）的18歲少年查斯（Chase Gabbard）即將結婚，對象竟然是自己好兄弟的39歲老媽潔咪（Jaimee Brown），雙方相差21歲，相處多年，某天突然發現愛上對方。兩人強調，雖然時常接收到異樣眼光，但相信年齡不是問題。

查斯和潔咪的16歲兒子是好朋友，從11歲開始就認識對方，潔咪也是查斯媽媽的同學。從2013年開始，查斯因為時常陪潔咪慢跑減肥，關係越來越好。幾年後，查斯從小孩變成了18歲的青年，這才發現自己對好朋友的媽媽產生了感覺，深深被吸引，在一個氣氛好的時機，他鼓起勇氣親了潔咪。

雖然隔著21歲的年齡差，兩人還是陷入熱戀並開始約會，發現彼此有很多的共通點，潔咪提到，「我之前完全不知道查斯有喜歡我，直到他親我的時候，當時的確是感到很驚訝，但之後我們越來越親密，完全形影不離」。

潔咪還表示，自己的兒子賈斯（Jaice ）為他們的熱戀感到很開心，「我有3個孩子，我先確定大家都可以接受我的戀情，對我來說孩子們才是最重要的優先考量，沒想到大家都覺得沒問題」。

查斯和潔咪交往大概兩個月之後，就向女友求婚，讓所有人都驚呆了，潔咪回憶，當時她感到開心又震驚，之後查斯天天都在用不同的方式求婚，有時候只是隨意問「要不要嫁給我」，有時候也有小巧思，像是用辣醬在盤子上寫「嫁給我」，他提到，「我真的很喜歡潔咪的個性，我很快就知道我想要娶她」。

不過，兩人在路上的確常常被誤認為母子，但並不特別在意，甚至也會跟賈斯還有女友一起雙重約會，潔咪提到，他們會在兒子面前牽手或接吻，一切都是很正常的事情，「的確有時候會被多看幾眼，但我可以理解，但只要沒有人負面批評，我想這都沒有關係，年齡不是問題」。

對於媽媽和好朋友在一起甚至即將結婚，賈斯也覺得沒有關係，且他跟查斯仍然是很好的朋友，沒有影響，「我們還是像以前一樣，一起出去玩，一起打電動，沒有什麼變化，還是好朋友」。

