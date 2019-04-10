川普威脅對歐盟加徵關稅！道瓊大跌190點、標普結束8連升

▲美股收盤大跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國股市9日收盤後，道瓊指數跌190點或0.72%，收在26150點，連續兩天下跌；標普指數則是下跌17點或0.61%，收2878點，結束8連升氣勢；納斯達克指數跌44點或0.56%，收報7909點。雖然中美貿易談判逐漸有成果，但川普於推特對歐盟開炮，影響股市。



川普在推特上提到，「世界貿易組織發現，歐盟對空中巴士的補貼對美國造成負面影響。美國將對110億美元歐盟商品加徵關稅！歐盟在貿易上佔美國便宜好多年，這種情況很快就會結束」。歐盟則是回應，對美國未來可能加關稅的決定已經做好了準備。

這番言論影響了貿易敏感股份，其中開拓重工(Caterpillar)全日下跌了2.4%，強鹿（Deere）下跌了3.7%，波音、3M等公司均跌約1.4%。蘋果則是先升後無力下跌，最後以跌0.3%作收，結束連續9日升勢。

而投資者者們也開始把焦點放在各企業業績，美國摩根大通、富國銀行等公司將在周五公布，下周發表業績的則有花旗集團、貝萊德（BlackRock Inc.）等。美國銀行也將於下周公布，該公司在9日表示，將員工工資調整為每小時最低20美元。