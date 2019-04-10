以色列大選「分不出高下」！政壇新手緊追搶席次　總理老將難連任

▲以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）（左）與現任總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

以色列9日國會選舉，以「安全先生」形象著稱、現任總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯合黨（Likud Party）對上「卓越軍官」前參謀總長甘茨（Benny Gantz）的藍白聯盟（Blue and White）不分軒輊，選舉結果將於台灣時間10日上午出爐。

以色列630萬合格選民預定選出國會（Knesset）120個席次，約47個政黨競爭，包括14個主要政黨，拿下過半至少61席才可組政府，以色列過去不曾有單一政黨達到過半數門檻，因此勢必要組成聯合政府。

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▲美國總統川普（Donald Trump）支持納坦尼雅胡。（圖／路透社）

根據以色列主要電視台作的出口民調，納坦尼雅胡的聯合黨可望贏得33至36席、甘茨的藍白聯盟則可以贏得36或37席。即使納坦尼雅胡曾涉入賄賂案件，甚至曾因貪汙與詐欺遭起訴，但大部分的年輕人都偏好納坦尼雅胡能連任總理。

如果納坦尼雅胡連任總理，他將超越開國總理本古里安（David Ben-Gurion）成為任期最長的總理，政策上，也很有可能兼併約旦河西岸，打臉聯合國主張的「兩國方案」，即是以色列與巴勒斯坦分別建立兩個政府和平共存的路途，同時激怒巴勒斯坦人與阿拉伯世界。

▲以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）。（圖／路透社）