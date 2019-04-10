牛銘實：台灣民眾認兩岸「終將走向統一」　近年逐漸升高

▲兩岸關係在「習五點」後如何變化，各界相當關注。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

根據美國杜克大學亞洲安全研究最新完成的民調顯示，若兩岸真的發生戰爭的話，只有約23%的國人願意抵抗。在被問到「如果台灣宣佈獨立會引起大陸攻打台灣，請問您贊不贊成台灣獨立？」表示贊成跟非常贊成的合計有29.8%，至於非常不贊成及不贊成的，加總則為60.3%。牛銘實表示，根據近年調查結果，認為兩岸終將走向「統一」的台灣民眾正逐年增加。

杜克大學牛銘實教授是在8日舉行的「美中台的戰略新局」研討會中，公布這項數據。由於這項數據與去年台灣民主基金會公布的數字差異頗大，當時調查指出，若中國大陸以武力犯台的話，有67％的民眾願意為保衛國家而戰。

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▲牛銘實教授。（圖／翻攝自吉林大學行政學院官網）

根據民調顯示，問及「如果台灣宣佈獨立會引起大陸攻打台灣，請問您贊不贊成台灣獨立？」表示贊成（18.1）跟非常贊成（11.7）的，合計有29.8%；至於非常不贊成（29.7）及不贊成（30.6）的，加總則為60.3%。牛銘實表示，根據近年調查結果，認為兩岸終將走向「統一」的台灣民眾正逐年增加。

▲民調顯示，若台灣獨立會引起大陸攻打台灣的話，有60.3%的民眾不贊成台灣獨立。（圖／翻攝自PASS官網）

若是問及「如果台灣宣佈獨立，而大陸不會攻打台灣，請問您贊不贊成台灣獨立？」表示贊成（25.9）跟非常贊成（36.1）的，合計有62%，表示非常不贊成（11.6）及不贊成（15.0）的合計有26.6%。牛銘實分析認為，台灣民眾對於統獨有「成本概念」，若成本太高的話就不要獨立。

本電話訪問的樣本是利用政治大選選舉研究中心歷年所累積的電話號碼資料庫，先按照各縣市比例以機率與大小成比例抽樣法（Probabilities Proportional to Size，簡稱PPS）抽出局碼，再以隨機亂數產生電話號碼的最後四碼來製作電話樣本。在開始訪問之前，訪員將按照（洪式）戶中抽樣的原則，抽出應受訪的對象再進行訪問。

牛銘實1958年出生於台灣，1981年畢業於台灣大學。他在1988年起開始在美國杜克大學（Duke University）政治系任教，主要研究興趣包括博弈論、國際政治、選舉制度與行為、中國研究。

牛銘實曾在美國學術期刊發表英文論文50多篇及專書一本，並在中、港、台三地發表過數篇中文論文。他近年來的研究較關注兩岸關係、制度與治理，現任上海財經大學公共經濟與管理學院院長。

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