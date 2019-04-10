無性日本？18至39歲男女　四分之一未「破處」！

▲非但天使不做愛，調查顯示，日本青壯年人也不做愛。(示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

近年屢屢有新聞說，日本年青人越來越不喜歡「嘿咻」。但最新報告顯示，情況比想像中更為嚴重。在30來歲的成年人裡，沒有異性性經驗的比正在逐漸上升。

2015年時，18至39歲的女性裡，近1/4仍是處女，比1992年時大幅上升21.7%。在同年齡層的男性裡，處男的比例則從1992年的20%，上升到2015年寺的的25.8%。

上述數據來自每5年進行一次的日本「全國生育調查」(National Fertility Survey)報告。調查對象多達1萬人以上。 數據顯示，2015年18-39歲的日本人當中，有25%沒有異性性經驗，比1992年的20%增加。在30-39歲的人口裡，幾乎每10人當中就有1人沒有性經驗。

由此可見，日本「草食男」、「草食女」現象非但沒有消減。反而越趨嚴重。上述調查同時指出，工作及經濟狀況不穩定的男性，「草食」比例較高， 不過， 在這些「處男處女」當中， 有高達80%仍表示有結婚意願。研究團隊認為：這些人迄今仍未「破處」。或許是環竟使然，並非出於他們本意。

拿1992年跟2015年的數據比較，「處男」比例性從20%上升到到25.8%，女性則是從21.7%上升到24.6%。 儘管年齡越大、「在室」的比例越低，但2015年數據顯示：35至39歲人群中，有9.5%男性及8.9%女性仍然「守身如玉」，幾乎是1992年數據的兩倍。

根據2010年的一項調查分析，25至39歲的男性當中，時薪員工、短期雇用、無業及低收入者，跟「沒有性經驗」有關聯。年收入低於300萬日圓(約新台幣83萬元)者，「在室」比率明顯上升。

研究團隊指出，此一趨勢對日本的低出生率有怎樣的影響，有待進一步研究。至於同性愛(包括LGBT)，由於缺乏數據，目前無法進行分析。上研究結果發表在8日出刊的英國醫學雜誌《BMC公共衛生》(BMC Public Helath)上。