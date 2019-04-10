利比亞「東西軍」亂鬥…超過200死傷　伊斯蘭國沙漠中趁亂復出

▲防守的黎波里的「西軍」米蘇拉塔（Misrata）武裝團體。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

利比亞武裝衝突升溫，東部叛軍「利比亞國防軍」（LNA）持續向首都的黎波里推進，企圖推翻國際普遍承認的利比亞聯合政府（GNA），傷亡累計人數已經上升至47死、181傷。更令人憂心的是，伊斯蘭國（IS）成員趁亂攻擊首都南方一處沙漠小鎮，造成至少3人死亡，顯示好戰份子正利用混亂局面鞏固自身勢力。

路透社報導，世界衛生組織表示，死傷者大多是雙方士兵，但仍有9名平民不幸在衝突中喪命，其中包括2名醫師在內。控制東利比亞的LNA部隊由軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）率領，今年初先佔領盛產石油的南利比亞沙漠地區，並於本月初揮師北上，朝向的黎波里進軍。

自從強人格達費倒台後，利比亞陷入軍閥割據局面，自2016年起控制的黎波里的利比亞政府總理塞拉杰（Fayez al-Serraj）此刻希望藉助西利比亞米蘇拉塔（Misrata）的「西軍」武裝團體力量，擊退進犯的「東軍」LNA部隊，行成「東西軍對抗」局面；目擊者8日下午透露，LNA已經失去了廢棄機場的控制權，目前與政府軍在城市南郊交戰。

當地居民和「東軍」消息人士透露，支持塞拉杰的部隊9日朝郊區一處LNA陣地發動空襲，但沒有透露更多資訊。報導指出，利比亞內戰重啟，很可能影響國際石油供應，引發更大規模的地中海難民潮，並且打亂聯合國原先規劃的利比亞選舉計畫。

包括聯合國、美國、歐盟和七大工業國集團，均呼籲雙方停火克制，重啟聯合國和平計畫，並要求哈夫塔停止朝首都進軍，但至今雙方皆置若罔聞。

另外，在利比亞南部沙漠地區，近日有武裝份子趁亂攻擊小鎮夫卡哈（Fuqaha），殺死3人並綁架多位居民。伊斯蘭聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）已經坦承犯案。夫卡哈目前由效忠哈夫塔的民兵控制。

自2011年格達費遭西方國家支持推翻後，IS份子就一直活躍在利比亞的動盪之中。IS曾一度在2015年控制地中海港口城市蘇爾特（Sirte），但隔年很快就被有美軍空襲的部隊擊退，目前在利比亞轉入地下流竄。夫卡哈鎮事件顯示，IS很可能利用哈夫塔進軍首都的機會，試圖在南利比亞卷土重來。

聯合國利比亞特使薩拉米（Ghassan Salame）目前仍駐在利比亞調停局勢，但有部分聯合國人員已經先行撤離，而行政人員則暫時移往鄰國突尼西亞辦公。