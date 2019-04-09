女直播一口吞「拳頭大飯糰」噎到！　26分後消防員趕到「不行了」疑身亡

▲Sola一口就把這顆大飯糰吞下。（圖／翻攝自sola Channel直播畫面，下同）



國際中心／綜合報導

日本一名Youtuber「Sola」常常在網路上開直播和網友聊天，或是進行「吃播」與觀眾互動，不過她8日在直播中，竟然一口氣就吞下比拳頭還大的飯糰，結果不小心噎到，一度面目猙獰無法說話，隨後整個人往後倒在坐墊上失去意識，救護人員在26分鐘後趕到她家進行急救，目前仍未傳出她送醫後情形。

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▲她吞下去後被飯糰噎到，表情痛苦地摀住嘴。



據日本網站Togetter報導，Sola在直播到1小時28分鐘時，拿出一顆大大的紫米飯糰並說「我要馬上吃掉它！」接著就一口氣塞進整顆飯糰，完全沒有咀嚼，3分鐘後便面有難色的摀著自己嘴巴，還不斷痛苦的掙扎，試圖將喉嚨裡的飯糰吐出，身體甚至出現微微抽搐，接著就在1小時33分鐘時失去意識。

▲觀眾發現她一動也不動，立刻報警求救。



Sola被飯糰噎到的整個過程都被直播放送出去，網友見她一動也不動的癱在座墊上，意識到情況不妙，趕快報警請求救援。曝光的影片中可見，救護人員在直播進行到1小時57分鐘時出現，伸手拍了拍Sola的肩膀，她卻完全沒有任何反應，「不行了」，醫護人員就趕緊關閉直播並將她送醫，如今尚未傳出急救後消息。

日本網友看到直播後紛紛表示，「糯米真的很嚇人…」「吃東西要仔細咀嚼啊」、「死於紫米飯糰太諷刺了吧」、「都昏迷超過20分鐘了！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，危險動作請勿模仿：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼救護人員到場後馬上關閉直播。

