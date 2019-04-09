日草食男性趣缺缺　日媒調查揭2成年輕男性「被迫進行性行為」

▲日媒調查發現20-39歲男性約有2成曾被迫發生性行為。示意圖。（圖／達志示意圖）



國際中心／綜合報導

現代法制規範，進行性行為前須徵求雙方雙方同意才不算性暴力，即使是情侶及夫妻也一樣，但日本媒體近日調查1284名有性經驗的男女，詢問過程並記錄，結果發現「曾被迫性行為」的問題中，20歲到49歲女性有25-30%有過經驗，更令人驚訝的是，20歲至39歲男性竟有2成曾被迫進行性行為。

日本媒體《日本しらべぇ》編集部徵募1284名有性經驗的志願者調查，年齡遍布20-60歲。調查結果顯示，15.7%的受訪者有過「被迫進行性行為」的經驗，其中又以30-39歲女性的28.5%最高，25-29歲以上女性有25.7%，而40-49歲女性則有23.5%。

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▲草食男當道，對性越來越缺乏興趣。示意圖。（示意圖／CFP）



不過另一項結果顯示，男性也可能成為被害者，特別是20-29歲男性有19.4%曾有此經驗，30-39歲男性則有12.5%曾經歷過。結果還顯示，20-29歲男性有5成沒有接吻經驗，即使有交往對象，也缺乏對性的渴望，被稱作是「草食男」

「草食男」一詞用於形容缺乏性經歷及對性渴望較少的現代男性。不過日媒也表示，若遇到「肉食女」或需要積極的性行為的話，「草食男」的心理也會有莫大壓力，但無論是否想要進行性行為，男女都要好好維護性自主的權利，且不脅迫他人性交。