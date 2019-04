胖得好可怕！市長當眾羞辱小學女生　兒福機構要罰

▲查普曼訪問一所小學時,問起一名叫南施的女孩最喜歡食物是什麼。(圖/翻攝自YouTube)

國際中心/綜合報導

墨西哥一位市長查普曼(Manuel Guillermo Billy” Chapman)日前探視一所小學時,公開羞辱一名體重超重女孩,直言:「太胖了,真可怕!」上述言論曝光後,讓他飽受墨西哥兒福機構的批評。

查普曼是錫那羅亞州(Sinaloa)阿奧梅市(Ahome)的市長。上周一(4月1日)他來到太平洋沿岸的一所小學訪問。期間,查普曼和師生們在戶外聊天時 ,他問起一名叫南施(Nancy)的女孩喜歡的食物是什麼。南施小聲的回答說:「雞蛋。」

查普曼接著又問她還喜歡吃甚麼時,南施回答說:「雞肉。」查普曼繼續追問:「你喜歡糖果嗎?糖果吃很多嗎?」之後他對着旁邊的一名老師說:「這個女孩的問題在於太胖了,好可怕,太可怕了。你知道是什麼原原因嗎?」老師回答說:「只要她想吃,她的娘隨時都會滿足她。她是家裡唯一的孩子,被寵壞了。」隨後,查普曼給了南施一個抱抱。

上述談話曝光後,查普曼迅遭到人們的猛烈抨擊。他當眾羞辱一名小女孩,引起了墨西哥「青少年及兒童權益保護機構」(Comprehensive Protection of the Rights of Children and Adolescents)的注意。該機構宣布將調查此事,並正在討論是否要對查普曼處以包括罰款在內的懲罰。

隨後,查普曼向南施和她的家人道歉,表示無意傷害這個女孩,當日的談話,意在點出墨西哥人的體重過重問題。相關報導請看這裡