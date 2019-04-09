醫院電動車終結病童哭聲　她坐上粉嫩金龜車興奮「開進手術室」

▲ 坐在粉紅色金龜車裡的卡洛琳相當興奮。（圖／翻攝自Facebook／Doctors Medical Center）

國際中心／綜合報導

醫院兒童病房裡的病童年紀尚輕，對各種醫療儀器充滿未知與恐懼，接受手術前往往大哭大鬧。而美國加州莫德斯托一家醫院（Doctors Medical Center）特地為此購買兒童遙控電動車，讓年幼的病童在手術前保持愉快的心情，快快樂樂「開車進手術室」。

加州這家醫院3月24日在臉書粉絲專頁上傳一段影片，其中可見一名頭戴手術帽、穿著病人服的女童坐在粉嫩的福斯電動車裡向前移動，雙手抓著方向盤，興奮得不停擺動身體，還不時回頭看向鏡頭，現場氣氛相當歡樂。

院方在臉書上寫道，「小小乘客卡洛琳（Caroline）開著我們全新的粉紅色金龜車去兜風了！Doctors Medical Center現在有2輛小車，讓年幼的病患在手術前開車進手術室、紓解壓力。我們都看到，當他們跳上車時，壓力和焦慮就消失了。」

Doctors Medical Center的第一輛電動車由院方在2018年親自購買，為一輛黑色賓士，開啟了讓病童開車去接受手術的傳統。一名醫院工作人員受到啟發，在今年捐贈影片中的粉紅色金龜車給院方，讓病童的選擇更多元。《每日郵報》報導，孩子們能夠在接受手術前擁有一次有趣的駕駛經驗，讓他們都面帶微笑。

卡洛琳在醫院裡開車的影片讓這家醫院在網路上迅速走紅，網友紛紛稱讚院方的創意，讓病童更加舒適，「我看到的是笑容，而非擔心與恐懼，這太棒了」。也有許多善心人士表示，希望捐給院方更多電動車。