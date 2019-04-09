無協議脫歐倒數3天！歐盟峰會表決前夕　梅伊急飛德法尋盟友

▲英國首相梅伊與德國總理梅克爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國脫歐僵局持續，首相梅伊9日緊急啟程會見德國總理梅克爾（Angela Merkel）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），趕在10日歐盟峰會舉行前，先與德法兩國進行脫歐談判，希望能夠延長脫歐期限到6月30日。而英國議會也已通過要求首相「不可無協議脫歐」的法案，保守黨和工黨也會於9日繼續就協議進行磋商。

歐盟預計在10日決議是否同意英國延後脫歐期限，梅伊（Theresa May）9日先緊急飛往德國柏林與梅克爾共進午餐，希望能夠延長《里斯本條約（Treaty of Lisbon）》第50條，這也是脫歐公投後，梅伊至少第5次尋求德國幫助。梅克爾發言人賽貝特（Steffen Seibert）表示，歐盟在英國脫歐議題上的團結，對德國來說非常重要，因此所有對話都會本依照此精神進行。

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▲英國首相梅伊與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）



而法國一直以來對於延遲脫歐都秉持強硬態度，馬克宏表示，英國必須拿出一份有「有政治支持」的計畫，才會同意再延遲，否則會增加經濟產業面臨的不確定性，並影響到5月份的歐洲議會選舉。不過法國內部則有兩派聲音，反對馬克宏的人士認為，從長遠來看，若是英國無協議脫歐，對法國也會有不利的影響。支持人士則說，「馬克宏是再扮黑臉，避免梅伊10日再度兩手空空出席峰會。」

英國議會8日晚間通過工黨議員古柏（Yvette Cooper）提出的法案，該法案規定，首相必須向歐盟要求延後脫歐，且不允許無協議脫歐。英國文化傳媒體育部（DCMS）的文化部長瑞特（Jeremy Wright）表示，儘管首相不在國內，但保守黨與工黨的磋商將在9日晚間繼續進行，並表決將脫歐時間延遲至6月30日，不過最終決定權仍在歐盟27個成員國身上。

若英國無法完成脫歐協議表決，歐盟也不同意延遲期限，那麼英國將在4月12日23時正式「無協議」脫歐。