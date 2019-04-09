影／跟福澤諭吉說再見！「令和」發新鈔　過期舊鈔這樣做

▲日本2024年將發行新鈔，但舊鈔仍然可以使用。（示意圖／記者黃士原攝）

記者林瑩真／編譯

日本財務大臣麻生太郎9日宣布，事隔20年以來將重新設計日幣紙鈔的樣式，最快於2024上半年發行新紙鈔。不過許多人並不常去日本旅遊，那舊紙鈔該怎麼辦呢？

綜合日媒報導，日圓紙鈔肖像將重新設計，1萬日圓將改為有「日本資本主義之父」之稱的澀澤榮一；5000日圓改為津田塾大學創辦人津田梅子，；1000日圓則是「日本近代醫學之父」的北里柴三郎，背面則分別對應東京車站、藤花及富嶽三十六景之一的「神奈川沖浪裏」。

雖然新紙鈔預計要2024年才會發行，大約需要5年準備時間，但有網友相當擔心表示，若近年都沒有要去日本的打算，舊紙鈔是否就不能用了？事實上，日本因為鮮少有假鈔，因此發行的日幣大部分還是能夠流通使用，舊鈔會由日本央行慢慢回收；如果真的遭店家拒絕，也可以去當地任何一家銀行或郵局更換新鈔再使用。

根據日本銀行網站最新資料，甚至1885年發行的一元券（頭像為大黑像）在1958年就停止發行，但至今都能使用，因此民眾不需要擔心日幣舊鈔到日本是否還能流通。不過，網友認為，如果真的翻出好幾個年號前的紙鈔，比起拿去買東西花用，不如在網路拍賣或許更有價值。

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▲日圓舊鈔一元券。（圖／翻攝自日本銀行）