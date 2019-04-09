挑婚紗翻到「處女膜修補單」！男秒暴怒分手...未婚妻蹲地後悔痛哭

▲準新人一起挑婚紗，男方翻到「處女膜修補單」怒分手未婚妻。（圖／翻攝自《中國報》）



實習記者陳妙津／綜合報導

越南社群網路上近日有一則新聞沸沸揚揚，內文提到一對已訂婚情侶前往婚紗店挑婚紗，準新郎卻因為一張診所單據大抓狂，原來竟是發現未婚妻去診所修補處女膜，當場對著下跪女友痛斥一通後奪門而出，留下女方獨自坐在婚紗店內痛哭失聲。事件被婚紗店老闆貼文PO網後，引發網路熱議，但也有人質疑根本就是老闆編出來的假故事。

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▲單據上寫著修補處女膜的價格。（圖／翻攝自《中國報》）



▲準新郎怒質問女友。（圖／翻攝自《中國報》）



據馬來西亞《中國報》報導，該篇貼文由婚紗店老闆PO出，從業8年的他表示，當時兩名客人歡天喜地來到店內挑選婚紗，但不知何故，男方竟拿到一張女友就診單據，內容清楚寫著「修補處女膜總額3850萬越南盾（約51272元台幣）」，當場氣得與未婚妻對質。

▲男友怒斥未婚妻。（圖／翻攝自《中國報》）



▲男友氣到要分手，奪門而出，女方試圖挽留。（圖／翻攝自《中國報》）



▲女友挽留不成，獨自坐在婚紗店地上痛哭。（圖／翻攝自《中國報》）



身著黑色洋裝的女友面對質問無話可說，跪在地上啜泣請求原諒，但未婚夫仍堅持分手並奪門而出，她只能坐在婚紗店內地板上痛哭，眼睜睜地看著男友騎著偉士牌機車離去。

▲男友騎偉士牌機車離開。（圖／翻攝自《中國報》）



越南網友對此分成兩派激烈論戰，有人認為分手活該，「當初騙男友就該承受」，也有人心疼女方，「為了處女膜分手，這個男人也不值得」。但也有人針對此事真假提出質疑，「手術做完還留著單據幹嘛」，且雙方爭吵過程被拍得過於清晰，也讓網民們質疑是假新聞。