2蠢妹抱瑜珈球對撞...秒彈飛重摔！網笑：尖叫聲像七龍珠悟空的吼聲

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切勿模仿！日前國外有兩名女子把瑜珈球當「碰碰車」來玩，結果雙雙彈飛，導致頭部重摔，甚至還發出巨大聲響，最後兩人躺在地上似乎是痛到動不了。事後，一旁的友人將這個「蠢到不行」的畫面上傳，樂翻一票網友，笑稱「慢動作播放還真療癒！」

影片是由專門剪輯籃球賽事精華影片的《House of Highlights》所PO出，只見兩名女子分別站在有不少置物櫃的走廊兩側，胸前抱著紫色「瑜珈球」，一旁友人發出口令「Let's Go！」後，兩人便開始起跑對撞。撞擊瞬間傳來兩人的尖叫聲，還有頭部重摔落地的響亮聲響，圍觀友人見狀後則是在一旁大笑，還有人邊叫邊逃跑，而這兩名互撞的女子則是倒地不起。

▲▼兩人互撞後瞬間「彈飛」。（圖／翻攝自YouTube／House of Highlights）



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影片上傳後，不少網友都對她們這番行徑感到無解，留言表示「這到底意義在哪？」「太可怕了！」「好笨...難不成不知道會發生什麼事嗎？」「光看的就覺得好痛」。還有網友歪樓表示，影片如果用慢動作播放超療癒，且兩名女子撞擊後發出的尖叫聲，像極了七龍珠裡悟空集氣時發出的吼聲。

瑜珈球是許多人塑造身材、強化肌肉的好法寶，它的材質柔軟Q彈，正確使用下不僅能促進血液循環，還能使身體線條更美麗，但不少人會因為瑜珈球的外型簡單、使用相當容易，想出各式各樣「怪招」來使用，但一定要注意，若一不小心，可能會造成生命危險。