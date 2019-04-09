日本人「最想隱藏」的10大世界第一　看完好羞愧！

▲日本有「十大世界第一」，卻不一定讓人高興。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者林瑩真／編譯

認真、勤勉的日本人在國際上普遍有著好印象，然而，日本平台The Mystery公布的一項「日本十大世界第一」卻一點也不令人高興，反而讓日本人相當羞愧。

1. 農藥使用量世界第一

世界對於美國大量使用農藥的印象很深刻，事實上，日本是美國的5倍用量。就算不談農藥對身體是否有害，大量使用農藥的印象也不佳。

2. 臥床老人數世界第一

日本人長壽在世界上相當知名，65歲占總人口數的28.1%，70歲以上占20%，但同時臥床老人的人數也是世界第一，且「身體不能動」的時間也是世界第一長。雖然日本醫療技術進步，多數人卻是撐著快壞掉的身體勉強活著。

3. 精神病院數世界第一

日本有8605間醫院，但其中1076間是精神病院，占了12.6%，精神病床頭數更是OECD（經濟合作發展組織）平均值的4倍，等於世界精神科中，每5名病人就有一名日本人。OECD一項研究也指出，日本精神病患者住院天數遠大於韓國及歐洲等其他國家。

4. 食品添加數世界第一

英國21種、德國64種、美國130種，日本食品添加物數量高達1500種以上，還覺得日本食物好吃嗎？

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▲日本撲殺流浪動物的數量是世界第一。（示意圖／台北市支持流浪貓絕育計劃協會提供）

5. 撲殺流浪動物世界第一

平成17年時，20萬隻貓、10萬隻狗全都被撲殺，等於一天有800隻動物被撲殺，比起英國的7000隻、德國0隻，動物安樂死在歐美國家僅1成，但在日本卻高達7成。

6. 年輕人自殺率世界第一

日本人不只是精神問題令人擔憂，年輕人的高自殺率更是成為全國社會問題。2016年至2017年間，青少年自殺多達250人，創下30年新高，自殺原因通常為霸凌、壓力及家庭因素。可怕的是，全世界年輕人死亡原因中，只有日本是以「自殺」居冠。

▲日本年輕人高自殺率已經是全國社會問題。（示意圖／pakutaso.com）

7. 剩飯量世界第一

日本一年會丟掉2000萬噸的剩飯，等於一秒鐘丟掉8600個飯糰，比人口多2倍的美國還多，尤其日本食物仰賴國外進口，這樣算下來，進口的3分之1也被丟棄。另外，從已開發國家的標準來看，日本僅有20%的廢棄物被回收，也不算高。

8. 自來水鹽素濃度世界第一

鹽素濃度指的是消毒、殺菌的功效，雖然日本自來水可以直接喝，但氯含量卻也相當高，比其他國家高出10倍鹽素濃度，是否真的是乾淨的水？醫師還是建議民眾，將自來水煮沸後再飲用比較安全。

9. 食用基因改造食品世界第一

因為日本食品多仰賴國外進口，因此大部分食品都經過基因改造，雖然基因改造食品對人體究竟有沒有害還無法確定，但也不是值得驕傲的事。

10. 不做家事的丈夫世界第一

日本大男人主義盛行，至今仍流行「男主外、女主內」，家事、教小孩幾乎都是妻子的工作，男人多忙於工作及加班。一項調查顯示，日本100人中只有18名丈夫會做家事，這也是日本女人不想生孩子的原因之一。

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