熱血消防員休假搶救1.9萬難民上岸　卻面臨20年刑期

▲消防員休假時自願去救人，卻因此遭來牢獄之災。（圖／翻攝自YouTube／Víctor Roldán）

國際中心／綜合報導

西班牙一名消防員休假時前往地中海，協助非營利團體一同拯救海上難民，最後成功救起上萬多人，英勇行徑卻為他惹禍上身，遭義大利政府控告協助非法移民與人口販子密謀等罪名，可能面臨最高20年監禁。

32歲的羅爾丹(Miguel Roldán)平時除了是消防員，之前還曾在希臘愛琴海參加過救援任務，2017年6月休假期間，他接到德國非營利組織「青年救助」(Jugend Rettet)來電，對方告訴他，一艘載著移民的小船在地中海沉沒，便立即和2名成員搭上小船去營救難民。

羅爾丹與同伴在海上航行約200公尺，關閉掉船的發動機後，果然聽到難民們絕望的求救聲，他們在10分鐘內順利找到對方，但羅馬搜救和救援中心卻拒絕協助拯救難民，因為他們所在的利比亞水域屬於北非，2國需要進行協商，雖然只等了15分鐘，仍導致他們只能救到一半的人。

羅爾丹在20天的假期中，搭乘「青年救助」組織的尤文塔號(Iuventa)進行救援行動，航行距離利比亞海岸約17海里（約31.5公里）的國際水域，救了多達5000多人，後來又繼續前往地中海中部的難民路線，拯救了約1.4萬人，但他的英勇行徑卻沒有獲得嘉許，反而在同年8月2日，尤文塔號突然遭義大利當局扣押，他與夥伴們被控「促進非法移民」而展開調查。

羅爾丹表示，「這令人不可置信，我們遵守法規去行動，卻因此看到許多人因為官僚體系而死」，他與同伴的案件預計在今年底進行審判，但他對於案情卻十分樂觀，「為了拯救生命而坐牢，即使只是關一分鐘也太多了，感覺就像是被人狠狠賞了一巴掌。」