文在寅訪美前急內閣改組　不顧在野黨抗議任命5部長

▲ 文在寅頒發任命狀後表示，期待新任官員發揮行政實力。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅8日不顧在野黨強烈反對，任命5個部署的新任長官後頒發任命狀，聽取他們的就職演說後，完成大規模內閣改組。而文在寅自2017年5月上任以來，在國會不放行的狀況下任命的官員人數也增加至10人。

文在寅8日上午批准中小風險投資企業部部長被提名人朴映宣、統一部部長被提名人金煉鐵及此前已獲批准的行政安全部部長陳永、文化體育觀光部部長朴良雨、海洋水產部部長文成赫即日起正式就職，今（9）日首度出席國務會議。

朴映宣及金煉鐵的任命案遭最大在野黨「自由韓國黨」強烈反對，《韓聯社》指出，朝野衝突料將因此加劇。青瓦台高層日前則表示，文在寅希望趕在10日出訪美國前完成內閣改組；有鑑於時間緊迫，青瓦台仍不顧反對聲浪，依照法定程序完成批准。

《紐西斯》報導，若將朴映宣及金煉鐵列入計算，文在寅任內未經國會放行就獲任命的部長級官員已達10人，與過去的政府相較之下並非小數目。未做滿5年就下台的前總統朴槿惠在未提交報告書的狀況下任命10名部長級官員，李明博政府時期多達17人，盧武鉉時期則只有3人。

文在寅3月13日向國會提交7名部長被提名人的人事聆訊申請案，朝野隨後於25至27日間完成所有聆訊會，撰寫朴良雨、文成赫及陳永的聆訊報告；但7人中的趙東浩、崔正浩、金煉鐵及朴映宣卻引起資格不符的爭議，使政局陷入膠著。

科學技術情報通信部部長被提名人趙東浩遭爆參加海外的假學會，國土交通部部長被提名人崔正浩則爆出投資房產爭議，令朝野爭吵不休。時隔24天，文在寅31日取消提名趙東浩，也是他上任以來首度撤回提名案，但並未對金煉鐵及朴映宣的提名案讓步；崔正浩則主動放棄提名。