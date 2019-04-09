20年首改版！日圓紙鈔重設計迎令和　福澤諭吉換成「資本主義之父」

▲日圓紙鈔將改版。（示意圖／Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本副首相兼財務大臣麻生太郎9日宣布，為了反映最新的紙鈔防偽技術，以及迎接新年號「令和」的到來，將更改1萬日圓、5000日圓及1000日圓的紙鈔設計，這是事隔20年以來，首度更改紙鈔設計。

綜合日媒報導，日本政府將更改紙鈔設計，尤其是紙鈔上的肖像，1萬日圓將改為有「日本資本主義之父」之稱的澀澤榮一，曾帶領日本從明治時代至昭和時代的產業發展，更創立第一國立銀行等企業；5000日圓改為津田塾大學創辦人津田梅子，是日本最早的女留學生，將留美經驗活用於日本女子教育（尤其是英語）；1000日圓則是「日本近代醫學之父」的北里柴三郎，發現鼠疫桿菌且促進醫學發展。

背面部分，澀澤榮一對應東京車站，津田梅子使用藤花，北里柴三郎背面則是富嶽三十六景之一的「神奈川沖浪裏」。依照日本銀行法，日本紙鈔會由負責貨幣行政的財務省、負責發行的日本銀行、負責印製的國立印刷局來協議樣式，最後由財務大臣拍版決定。另外，麻生太郎表示，新紙鈔最快於2024上半年發行。

日本上一次更改紙鈔設計在2004年，使用至今，1萬日圓肖像是日本近代重要啟蒙思想家福澤諭吉；5000日圓紙鈔肖像是日本明治初期女性小說家樋口一葉；1000日圓紙鈔肖像是日本細菌學家野口英世。2次更改紙鈔設計都是2男1女的搭配，分別選用一名影響日本的偉人和在文學、醫界有重大貢獻的巨擘。

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▲日圓重新設計紙鈔，肖像將選用澀澤榮一（左）、津田梅子（中）及北里柴三郎（右）。（圖／翻攝自維基百科）