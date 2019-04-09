非洲首富領3億放車上...「看一夜」存回銀行！原因曝光網直呼：超狂

▲非洲首富AlikoDangote的其他軼事報導。（圖／翻攝自Youtube／Alux.com）



實習記者陳妙津／綜合報導

有錢人的想法不一樣！非洲首富丹格特（Aliko Dangote）近日在論壇爆料，自己曾從銀行領出1000萬美元（約3.1億美金），把錢通通放在車上和房間整整看了一夜，原因竟單純是因為「想確認我真的有錢」，軼事曝光讓網友直呼「超狂」。

▲非洲首富AlikoDangote。（圖／翻攝自FB／AlikoDangote）



據《非洲日報》報導，奈及利亞大亨丹格特事業橫跨水泥、麵粉、石油等，2018年時淨資產為141億美元，是世上排名第74名富豪，也被稱作是「非洲首富」。他在上週六於象牙海岸阿比讓（Abidjan）的論壇自爆軼事，「我以前曾特地領出1000萬美元， 然後把錢放在汽車後車廂和房間，看著它們，想著『現在我終於能相信自己有錢了』，確認完錢不僅僅只是帳面數字，隔天我又再把錢存回去。」

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▲丹格特分享自己曾為了確認自己是有錢人，把1000萬美金領出來看了一晚。示意圖。（圖／CFP）



除了趣事分享外，丹格特也在文章中表示，非洲最有前景的兩個產業為農業及新技術，並提點年輕非洲創業家千萬不要被第一次成功沖昏頭。

丹格特還提出非洲的常規與行政問題阻礙了商業發展，「舉例來說，我位於奈及利亞的水泥集團即使僅距離貝南邊界40公里，也很難對貝南出口水泥，這也讓貝南轉而進口比較貴的中國水泥。」