人類首張黑洞照片10日曝光　台北等6城市晚間9點同步發布

▲黑洞模擬圖。（圖／示意圖／路透社，下同）



國際中心／綜合報導

你我印象中的黑洞都是模擬圖片，實際上誰都不曾看過其真實樣貌。人類史上首張黑洞照片將於10日晚間曝光，包括台北在內共6座國際城市將同步直播新聞發布會。屆時「事件視界望遠鏡」（event horizon telescope，EHT）的團隊將發布與黑洞照片有關的科研成果。

比利時布魯塞爾、智利聖地亞哥、上海、台北、日本東京、美國華盛頓將於10日晚間9點整，以英語、西班牙語、漢語和日語協調召開全球新聞發布會，屆時EHT的科學家還將分享參與科研的心路歷程。

根據外媒報導，人類首張黑洞照片的EHT是通過「甚長基線干涉技術」（VLBI）和全球多個射電天文台的協作，構建一個口徑等同於地球直徑的虛擬望遠鏡「事件視界望遠鏡」。研究人員2年多來透過EHT記錄下製作黑洞圖像所必需的資訊。

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值得一提的是，在此次拍照之前，天文學家都是通過各種間接的證據來證明黑洞的存在，其中主要有三類證據，首先是恒星和氣體的運動顯示黑洞的蹤跡，其次是根據黑洞吸納物質發出的光來判斷其存在，最後則是通過「看見」黑洞成長的過程來證明。

報導指稱，黑洞一旦形成就會在周圍形成一個介面，這個介面被稱作「事件視界」（event horizon），也就是EHT望遠鏡的名字。黑洞會將內部受到扭曲的時空與外部時空隔離，而在介面內的物質都無法逃離，即使光線也不例外。天文學家則將宇宙中的黑洞分成三類，分別是恒星級質量黑洞（幾十倍至上百倍太陽質量）、超大質量黑洞（幾百萬倍太陽質量以上）和中等質量黑洞（介於兩者之間）。