保母餵吃「蘋果泥」！　9月大男嬰突暴哭「昏迷猝死」

▲寶寶在吃東西的時候大人要在旁邊看著。非當事者。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

馬來西亞吉打州華玲縣（Baling）一名9個月大男嬰，在保母餵食蘋果泥後突然失控大哭，隨後便昏迷不醒，送醫後被宣告死亡。

據Malay mail報導，這名男嬰叫做穆罕默德法瓦滋（Muhammad Fawwaz Mohd Fadlan），平時由托育中心照顧，保母8日上午9點15分餵他吃了一些蘋果泥，但男嬰吃了以後卻不停哭鬧，甚至哭到暈過去。

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▲男嬰吃完蘋果泥就哭鬧不停。（示意圖／達志影像）



保母一開始以為只是孩子普通的哭鬧，所以沒有太過在意，怎料再度查看時，男嬰已經陷入昏迷，她立刻將寶寶送往診所急救，在送醫前還有生命跡象，不過，診所在把男嬰轉往大醫院的途中，他就不幸斷氣身亡。

華玲縣警察局局長尤索夫（Shariffuddin Yusof）表示，男嬰身上並沒有任何傷痕，初步排除有遭到虐待，遺體已經被送到亞羅士打蘇丹後峇希雅醫院進行解剖。

事實上，幼童氣管狹小，大人在餵食前必須慎選食物。食物安全中心曾在臉書整理了「6大類幼童容易噎到的食物」：

1、球體

例如葡萄、番茄、魚蛋

2、黏性高

例如塗了花生醬的吐司、湯圓、年糕、麻糬或軟糖

3、過於濕滑

例如蒟蒻、香腸、珍珠奶茶的珍珠

4、太堅硬

例如花生、果仁、硬糖

5、太長不易咬斷

例如豆腐皮

6、韌性難咀嚼

例如多筋的肉類